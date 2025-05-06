Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma sonucu F.Ç tutuklandı.

-Restoranda düşürülen para cüzdanını çalan şahıs tutuklandı

Yeniboğaziçi’nde dün 15.00 sıralarında bir restoranda bir şahıs tarafından sandalye üzerine düşürülen para cüzdanıyla birlikte içinde muhafaza edilen kimlik kartları, sürüş ehliyeti, 300 ABD doları ve 3 bin TL nakit para ile muhtelif eşyalar, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından çalındı.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı görülen M.Ç (E-26) tutuklandı.