Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya’da Grand Kartal Oteli'nde dün sabaha yakın 03.30 sıralarında yangın çıktı.

Otelin restoran kısmında başlayan yangın tüm binayı sardı.

Yangın, otelin dış kaplamalarının ahşap olmasıyla da hızla yayıldı.

Yangında 66 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi ise yaralandı.

Yangının meydana geldiği otel 12 katlıydı ve 238 kayıtlı misafir vardı.

12 katlı ahşap otelde restoran bölümünde başladığı belirlenen yangında alevler hızla yayıldı. Tatilciler yangına uykularında yakalandı.

ÇARŞAFLARLA SARKARAK KENDİLERİNİ KURTARMAYA ÇALIŞTILAR

Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki otelde konaklayan misafirler, alevlerden kaçabilmek için çarşafları birbirine bağlayarak pencereden inmeye çalıştı. Bazı misafirlerin bu yöntemle kendilerini kurtardığı belirtilirken, otelde adeta can pazarı yaşandı.

Yangında, çarşafları birbirine bağlayıp pencerelerden sarkarak inmeye çalışan kişiler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, mahsur kalan vatandaşların "Nereden çıkacağız?, inemiyorum, yardım edin" diyerek korku içinde yardım istedikleri de duyuldu

Sömestr tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 80-90 oranında olduğu belirtilen otelde alevlerin fark edilmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. Binadan tahliye edilenler geçici olarak bölgede bulunan diğer otellere yerleştirildi.

İtfaiye ekiplerinin yangınla mücadelesi saatlerce sürdü.

Otelin bir kısmının uçurum olması, alevlere müdahaleyi zorlaştırdı.

Otelde ihmaller zinciri yaşandığı söylendi. Otelde yangın alarmının çalışmadığı iddia edildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, otelin bulunduğu engebeli arazi nedeniyle itfaiye ekipleri ihbardan 40 dakika sonra ulaşabildiğini söyledi.

Yangınla ilgili devam eden soruşturma kapsamında işletme sahibinin de aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Gecelik konaklama ücreti hafta sonu 30 bin TL, hafta içi ise 23 bin TL olan otelde meydana gelen yangın, şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafedeki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde gerçekleşti. Batı Karadeniz Turizm Otelcileri Derneği Başkanı Halit Ergül’e ait olduğu öğrenilen otelde, tatilciler dehşet dolu anlar yaşadı.

İncelemelerin ardından açıklamada bulunan TC İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Milletçe büyük bir acı içerisindeyiz. Kartalkaya'da meydana gelen yangında 66 vatandaşımızı yitirdik 51 yaralı var. Yangın anında otelde 238 kayıtlı misafir vardı. Yangınla ilgili ilk ihbar saat 03.27'de alındı. İlk müdahale 04.15'te yapıldı. Toplam 156 araç ve 428 personel çalışmalarda yer aldı" diye konuştu.

TC Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise, "Acımız büyük. 51 yaralımız var. Bunlardan bir tanesinin durumu ağır ve yoğun bakımda yatmakta. 17'sini taburcu ettik. Durumları iyi." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, otelin 2021 ve 2024 yılında denetimlerinin yapıldığını ifade edip "Yangın yeterlilik ruhsatları talep edilmiş." dedi. Ersoy, "Bugüne kadar itfaiye tarafından yangın yeterliliği ile ilgili olumsuz bir durum tarafımıza yansımadı." dedi.

Ersoy, otelde iki adet yangın merdiveni olduğunu ifade etti.

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın ise, 234 civarında misafirin kaldığı otelde gece 03.30 sıralarında ilk belirlemelere göre, restoran katında yangın çıktığını bildirdi.

Alevlerin buradan yayıldığını aktaran Vali Aydın, "Şu anda 3 vefat, 11 yaralımız var. Vefatlardan 2'si panikle atlamak suretiyle oluşuyor. Biri otel görevlisi diğeri misafir. 3. kişiyi tespit için çalışıyoruz " dedi.

KİMLİKLER BELLİ OLMAYA BAŞLADI

Öte yandan Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen ile eşi Ayşe Neva Türkmen, kızı Ala Dora Türkmen (18) ve oğlu Yüce Ata Türkmen'in (22) hayatını kaybettiği öğrenilirken söz konusu yangında, Fenerbahçe yüzme şubesi sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak, Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın yaşamını yitirdi. Nöroloji uzmanı Dr. Ahmet Çetiz’in de eşi ve 3 çocuğuyla birlikte hayatını kaybettiği bildirildi.

MORG KAPISINDA BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morg kapısında, otelde bulunan ancak kendilerinden haber alınamayanların yakınları endişeli bekleyişlerini sürdürüyor.

Morg kapasitesinin dolması nedeniyle cenazeler, Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde bir gıda firmasına ait soğuk hava depolu tıra koyuluyor.