Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Ağustos 2026 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 3 Milyon TL'lik büyük ikramiye "12702" numaralı bilete isabet ederek devretti.
30 Ağustos’da 6 Milyon TL
30 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşecek olan çekilişte büyük ikramiye 6 Milyon TL olacak. Çıkana kadar çekiliş konseptiyle gerçekleştirilecek çekilişin bilet fiyatları 300 TL olarak belirlendi, Biletler yarından itibaren satışa sunuluyor.
3,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
12702
150,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
68087
25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
38724
39993
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
18697
52742
7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
20403
48678
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
26890
36741
51727
57730
58224
2,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
28817
36159
44065
48714
53818
57739
69763
69995
72798
75977
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00658
02322
02753
07540
18918
20186
21183
22608
26957
27700
31684
42251
43695
54736
58365
3,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
02702
10702
11702
12002
12102
12202
12302
12402
12502
12602
12700
12701
12703
12704
12705
12706
12707
12708
12709
12712
12722
12732
12742
12752
12762
12772
12782
12792
12802
12902
13702
14702
15702
16702
17702
18702
19702
22702
32702
42702
52702
62702
72702
Son 2 Rakamına Göre 600 TL İkramiye Kazanan Numaralar
24
46
Son 1 Rakamına Göre 300 TL İkramiye Kazanan Numaralar
2
6