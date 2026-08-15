Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Ağustos 2026 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 3 Milyon TL'lik büyük ikramiye "12702" numaralı bilete isabet ederek devretti.

30 Ağustos’da 6 Milyon TL

30 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşecek olan çekilişte büyük ikramiye 6 Milyon TL olacak. Çıkana kadar çekiliş konseptiyle gerçekleştirilecek çekilişin bilet fiyatları 300 TL olarak belirlendi, Biletler yarından itibaren satışa sunuluyor.

3,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

12702

150,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

68087

25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

38724

39993

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

18697

52742

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

20403

48678

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

26890

36741

51727

57730

58224

2,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

28817

36159

44065

48714

53818

57739

69763

69995

72798

75977

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00658

02322

02753

07540

18918

20186

21183

22608

26957

27700

31684

42251

43695

54736

58365

3,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

02702

10702

11702

12002

12102

12202

12302

12402

12502

12602

12700

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12712

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12782

12792

12802

12902

13702

14702

15702

16702

17702

18702

19702

22702

32702

42702

52702

62702

72702

Son 2 Rakamına Göre 600 TL İkramiye Kazanan Numaralar

24

46

Son 1 Rakamına Göre 300 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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