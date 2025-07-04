Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Eskişehir’de düzenlenen Aycan Önel U14 Türkiye Şampiyonası’nın ilk gününde güzel bir başarı geldi. KKTC Atletizm Federasyonu atletlerinden Sezgin Şeren, 60 metre branşında Türkiye üçüncüsü oldu.

Sezgin, seçme serisinde elde ettiği 8.37’lik derece ile finalde yarışmaya hak kazandı. Finalde 8.18’lik derece elde eden Sezgin, Türkiye üçüncüsü oldu.

Düzenlenen törende Sezgin’e madalyasını Hüseyin Eğitmen takdim ederken, antrenörü Suzan İçen de podyumda yer alarak sporcusunun başarısını paylaştı.