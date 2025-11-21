Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig Kırmızı Grup takımlarından Dikmen Gücü Spor Kulübü Başkanı Selahattin Çello ve yönetim kurulu üyeleri, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette Çello, kulübün bu yılki hedefinin şampiyonluk ve tesisleşme olduğunu belirterek bu doğrultuda sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi paylaştı. Çello ayrıca saha zemini ve çevresinde yapılan iyileştirmeler konusunda da detaylı açıklamalarda bulundu.

Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, bölgedeki gençlerin sporla buluşmasının önemine dikkat çekerek, belediyenin kulübe her dönem olduğu gibi bu yıl da destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

Ziyaretin sonunda, Dikmen Gücü Spor Kulübü’nün 50. yılına özel olarak hazırlanan forma, Başkan Çelebi’ye hediye edildi.