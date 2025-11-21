Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen AKSA Süper Lig ve AKSA Birinci Lig’de 10. hafta programı açıklandı. Karşılaşmalar 22 Kasım Cumartesi ve 23 Kasım Pazar günü oynanacak.
Aksa Süper Lig ve 1. Lig 10. Hafta programı şöyle:
AKSA SÜPER LİG
22 Kasım Cumartesi (Saat: 14.00)
Lefke 16 Ağustos Stadı: Lefke – A. Yeşilova
Paşaköy Hasan Onalt Stadı: Mesarya – Mağusa T. Gücü
Mağusa Dr. F. Küçük Stadı: Dumlupınar – Karşıyaka
Lefkoşa Atatürk Stadı: C. B. Gençlik Gücü – Mormenekşe
23 Kasım Pazar (Saat 14.00)
Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami – Cihangir
Gönyeli Stadı: Gönyeli – K. Kaymaklı
Esentepe Erdal Barut Stadı: Esentepe – Doğan T. Birliği
Yeniboğaziçi Osman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – Çetinkaya
AKSA BİRİNCİ LİG
22 Kasım Cumartesi (Saat: 14.00)
Göçmenköy Stadı: Hamitköy – Değirmenlik
Geçitkale Stadı: S. Geçitkale – Lapta
Kozanköy R. R. Denktaş Stadı: A. Kozanköy – Göçmenköy
Yılmazköy M. Üçöz Stadı: M. H. Yılmazköy - Yalova
23 Kasım Pazar (Saat 14.00)
Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – Asalanköy
Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu – DND L. G. Birliği
Maraş Necip H. Kartal Stadı: Maraş – Düzkaya
Emre Genç Stadı: Kaplıca Karadeniz 61 - Binatlı