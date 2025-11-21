Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen AKSA Süper Lig ve AKSA Birinci Lig’de 10. hafta programı açıklandı. Karşılaşmalar 22 Kasım Cumartesi ve 23 Kasım Pazar günü oynanacak.

Aksa Süper Lig ve 1. Lig 10. Hafta programı şöyle:

AKSA SÜPER LİG

22 Kasım Cumartesi (Saat: 14.00)

Lefke 16 Ağustos Stadı: Lefke – A. Yeşilova

Paşaköy Hasan Onalt Stadı: Mesarya – Mağusa T. Gücü

Mağusa Dr. F. Küçük Stadı: Dumlupınar – Karşıyaka

Lefkoşa Atatürk Stadı: C. B. Gençlik Gücü – Mormenekşe

23 Kasım Pazar (Saat 14.00)

Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami – Cihangir

Gönyeli Stadı: Gönyeli – K. Kaymaklı

Esentepe Erdal Barut Stadı: Esentepe – Doğan T. Birliği

Yeniboğaziçi Osman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – Çetinkaya

AKSA BİRİNCİ LİG

22 Kasım Cumartesi (Saat: 14.00)

Göçmenköy Stadı: Hamitköy – Değirmenlik

Geçitkale Stadı: S. Geçitkale – Lapta

Kozanköy R. R. Denktaş Stadı: A. Kozanköy – Göçmenköy

Yılmazköy M. Üçöz Stadı: M. H. Yılmazköy - Yalova

23 Kasım Pazar (Saat 14.00)

Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – Asalanköy

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu – DND L. G. Birliği

Maraş Necip H. Kartal Stadı: Maraş – Düzkaya

Emre Genç Stadı: Kaplıca Karadeniz 61 - Binatlı