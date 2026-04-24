Çello Dikmen Gücü Spor Kulübü Başkanı Selahattin Çello, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’yi ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, kulübün bu sezon gösterdiği başarılı performans değerlendirilirken, önümüzdeki yıl için yapılması gereken çalışmalar da ele alındı. Görüşmede, Dikmen’de sporun gelişimi ve gençlere yönelik projeler üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin sonunda Başkan Selahattin Çello, kulübe sağladığı maddi ve manevi katkılardan dolayı Başkan Yüksel Çelebi’ye teşekkür etti.

Başkan Yüksel Çelebi ise Dikmen için, özellikle gençler adına spora ve spor kulüplerine destek vermeye devam edeceklerini vurgulayarak, Dikmen’in adını daha ileriye taşımak için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti. Çelebi ayrıca, kulübe şampiyonluk primi olarak 700 bin TL destek sağladı.