Ümit ŞEYHUN
Lefkoşa’da dün sabah meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza saat 07:00 sıralarında, Lefkoşa’da Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi.
34 yaşındaki Aynura Petkulyyeva, yönetimindeki ML 579 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden 47 yaşındaki Reşit Şimşek yönetimindeki SS 371 plakalı kamyonet aracın arka kısmına çarptı.
Aynı cadde üzerinde, 52 yaşındaki Sultan Akdoğan ise yönetimindeki PC 992 plakalı araç ile seyrettiği sırada, kaza nedeniyle duran Aynura Petkulyyeva yönetimindeki ML 579 plakalı aracın arka kısmına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan ML 579 plakalı araç sürücüsü Aynura Petkulyyeva, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.