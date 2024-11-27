Avrupa'nın kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu Avrupa Ligi'nin 5. haftasında bugün 18 maç yapılacak.

Ligde 10 puanla üçüncü sırada bulunan Galatasaray, AZ Stadı'nda 19.45'te Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk olacak.

Dört hafta sonunda 6 puanla 18. basamakta yer alan Beşiktaş, İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşacak. Macaristan'ın Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadı'nda oynanacak mücadele 19.45'te başlayacak.

Fenerbahçe ise 5 puanla 21. sırada bulunduğu ligde Çekya ekibi Slavia Prag ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Eden Arena'daki müsabakanın başlama düdüğü 22.00'te çalacak.