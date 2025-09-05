Girne-Güzelyurt ana yolunda günün ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 34 yaşındaki Hasan Kapıcı hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Feci kaza, saat 00.45 sıralarında Girne-Güzelyurt ana yolunun 23-24’üncü kilometreleri arasında meydana geldi.

34 yaşındaki Hasan Kapıcı, yönetimindeki ZUN 310 plakalı kiralık salon araçla Girne istikametine seyrettiği sırada yolun sağına geçip, o esnada karşı istikametten gelen 50 yaşındaki İzzet Köle yönetimindeki HN22YWY plakalı salon araç ile yüz yüze çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ZUN 310 plakalı araç yoldan çıkarak durabilirken, HN22YWY plakalı araç ise yolun güneyinden çıkarak, çam ağaçlarına çarpıp banket dışında durdu.

Kazada ZUN 310 plakalı kiralık araç sürücüsü Hasan Kapıcı olay yerinde yaşamını yitirdi.

ZUN 310 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 34 yaşındaki Ramazan Ender Öztürk ile HN22YWY plakalı araç sürücüsü İzzet Köle ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ramazan Ender Öztürk acil serviste müşahede altına alınırken, İzzet Köle ise Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek müşahede altına alındı.