Ortaköy’de dün sabah meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Saat 08.50 sıralarında 5. Sokak’ta meydana gelen kazada, 27 yaşındaki Kazımcan Koçan’ın kullandığı MF 494 plakalı araç, 41 yaşındaki yaya Suray Hatamova’ya çarpmamak için sola manevra yaptığı sırada önce yayaya, ardından kaldırım ve iş yeri duvarına çarparak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Kazımcan Koçan ile yaya Suray Hatamova, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından, Koçan aynı hastanede, Hatamova ise sevk edildiği Kolan British Hastanesi’nde tedavi altına alındı.