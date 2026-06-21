Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig'de 2025 – 2026 sezonu devam ederken, 2. Grupta Dika SK, Gaziköy SK’yı konuk etti.
Kırıkkale Stadında oynanan Dika SK – Gaziköy SK maçını Serkan Özdenkci yönetti. Çekişmeli geçen maçın ilk devresi Asım Alkan’ın penaltı golüyle 1 – 0 Gaziköy üstünlüğünde sona erdi.
İkinci devreye baskılı başlayan DİKA, 60’ta Kenan İrfanoğlu’nun penaltı golüyle 1 – 1 eşitliği yakaladı. 1 – 1’den sonra 78’de Caner Özkarataş’ın ve 85’de Mehmet Karadağ’ın kırmızı kart görmeleriyle Gaziköy 9 kişi kaldı.
Gaziköy’ün 9 kişi kalmasından yararlanan DİKA, son bölümde Kenan İrfanoğlu’nun 2 ve Osman Karşılı’nın golleriyle maçı 4 – 1 kazandı.