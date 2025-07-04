Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig 2. Grup, 3. Grup ve 4. Grup'ta 9.haftanın, 1. Grup, 5. Grup ve 6. Grup'ta ise 7. haftanın programı ve maçların hakemleri belli oldu.

Program şöyle;

1.GRUP

6 Temmuz 2025, Pazar

18.00 Gayretköy Sahası Gayretköy-Serhatköy (İbrahim Katmer)

18.00 Gaziveren Hüseyin Özkorkut Stadı Yedidalga-Doğancı (Abdulkadir Karadağ)

2.GRUP

5 Temmuz 2025, Cumartesi

18.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Chapter One Göksu-Çamlıbel (Furkan Türk)

18.00 Tepebaşı Turgay Ersalıcı Stadı T.Ersalıcı Tepebaşı-Atoll Kayalar (Halil Atlar)

18.00 Akdeniz Mustafa Güneralp Stadı Akdeniz KSD-Bellapais Tatlısu (Emirhan Yılmaz)

3.GRUP

5 Temmuz 2025, Cumartesi

18.00 Dika Kırıkkale Stadı DİKA-Yenikent Perçinci (Berk Bağrıkara)

18.00 Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı Devcar Alayköy-Pınarbaşı (Mustafa Torun)

18.00 Balıkesir Stadı Balıkesir-Lefkoşa SKD (Şahin Coşkun)

4.GRUP

5 Temmuz 2025, Cumartesi

18.00 Güvercinlik Bay Therma Stadı Çayönü-Mutluyaka (Arif Malek)

18.00 Dörtyol Yunus Nurol Stadı Alaniçi-Pergama (Ahmet Genç)

6 Temmuz 2025, Pazar

18.00 Dörtyol Yunus Nurol Stadı Korkuteli-Yenişehir (Abdullah Genç)

5.GRUP

6 Temmuz 2025, Pazar

18.00 Geçitkale Stadı Boğaziçi-Civisil Ardahan (Ferhat Tuna)

18.00 İskele Cumhuriyet Stadı 1461 İskele Trabzonspor-Serdarlı (Mehmet V.Çelik)

18.00 Görneç Üç Şehitler Stadı Gönendere-Ötüken (Serdar Gürpınar)

6.GRUP

5 Temmuz 2025, Cumartesi

18.00 İskele Cumhuriyet Stadı Ergazi-Büyükkonuk (Serkan Özdenkçi)

6 Temmuz 2025, Pazar

18.00 Tatlısu Rauf Raif Denktaş Stadı Tatlısu Seracılar-Çalıkuşu Grup Yedikonuk (Burak Mandıralı)

18.00 Akova Eray Vudalı Stadı Yarköy-Kumyalı (Fatih Bardakçıoğlu)