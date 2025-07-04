Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 28-29 Haziran 2025 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

3 Maç: Burak Okur (Boğaziçi SK), Derken Örü (Yedidalga SK)

2 Maç: Tuğberk Keskin (Devcar Alayköy GSK)

1 Maç: Erol Adem (Ergazi GSK), Halil Küçük (Pergama SD), Murat Demiray (Korkuteli GD), Uğur Acı (Korkuteli GD)

1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

3 Maç:Serdar Tekin (Boğaziçi SK)

1 Maç:Umut Güden (Gaziköy SK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Engin Keleş (Dika SK)

Ergün Demir (Pergama SD)

Hasan Denizalp (Gaziköy SK)

Hasan Sadrazam (Akdeniz KSD)

Mert Özcömert (Serdarlı GB)

Muhammet Mustafa Kırmızıyüz (1461 İskele Trabzonspor)

Mustafa Tekpınar (Pergama SD)

Özder Kızıler (Zümrütköy SK)

Selkan Deniz (Akdoğan SK)

Suat Gökçe (Çamlıbel SKD)