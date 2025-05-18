1.GRUP
Yedidalga-Serhatköy: 0 – 2
Gayretköy-Zümrütköy:2 – 1
Akçay-Doğancı: 0 – 3
2.GRUP
Akdeniz-A.Kayalar : 0 – 0
TE Tepebaşı-Çamlıbel: 5 – 0
CO Göksu-E.Saka: 0 – 3
3.GRUP
Gaziköy-Pınarbaşı:2 – 1
Dika-Lefkoşa SKD: 4 – 1
D.Alayköy-Yenikent Perçinci: 3 – 0
4.GRUP
Akdoğan-Mutluyaka: 5 – 4
Çayönü-Yenişehir: 2 – 3
Korkuteli-Pergama: 2 – 7
5.GRUP
Boğaziçi-Ötüken; 2 – 0
Gönendere-Serdarlı: 0 – 3
İskele Trabzonspor-Civisil Ardahan: 0 – 2
6. GRUP
Tatlısu Seracılar-Büyükkonuk: 3 – 0
Yarköy-ÇG Yedikonuk: 0 – 2
Ergazi-Kumyalı: 0 – 1