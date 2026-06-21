1.GRUP

Güneralp’ten GG A2 takımına veda
Güneralp’ten GG A2 takımına veda
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Gayretköy GS – Doğancı SK: 0 – 1

Serhatköy SK – Yedidalga SK: 4 – 0

Akçay SK – Bostancı Bağcıl SK: 1 – 0

2. GRUP

Dika SK – Gaziköy SK: 4 – 1

Alayköy Gençlik SK – Lefkoşa SKD: 0 – 0

3.GRUP

Yeşiltepe Ilgaz – Kayalar SK: 0 – 2

Saka SK – Göksu SD: 1- 0

Çamlıbel SK – Akdeniz KSD: 1- 1

4.GRUP

Tatlısu Seracılar GSK – Bahçeli SK:0 – 1

Taşkent – Dağyolu: 4 – 1

5.GRUP

Korkuteli SD – Pergama SD: 0 – 0

Sinde ASK – Mutluyaka HSK: 0 – 4

Yenişehir SK – Çayönü SK : 0 – 2

6.GRUP

Serdarlı GB – Civisil: 3 – 3

İskele Trabzonspor – Akova Vuda: 1 – 1

Gönendere ŞSKSK – Boğaziçi SK: 0 – 5

7.GRUP

Ergazi GSK – Kumyalı SK:0 – 0

Mehmetçik TÇBSK – Bafra SK: 1 – 3

Büyükkonuk SD – Yedikonuk SK:0 – 2