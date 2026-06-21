1.GRUP
Gayretköy GS – Doğancı SK: 0 – 1
Serhatköy SK – Yedidalga SK: 4 – 0
Akçay SK – Bostancı Bağcıl SK: 1 – 0
2. GRUP
Dika SK – Gaziköy SK: 4 – 1
Alayköy Gençlik SK – Lefkoşa SKD: 0 – 0
3.GRUP
Yeşiltepe Ilgaz – Kayalar SK: 0 – 2
Saka SK – Göksu SD: 1- 0
Çamlıbel SK – Akdeniz KSD: 1- 1
4.GRUP
Tatlısu Seracılar GSK – Bahçeli SK:0 – 1
Taşkent – Dağyolu: 4 – 1
5.GRUP
Korkuteli SD – Pergama SD: 0 – 0
Sinde ASK – Mutluyaka HSK: 0 – 4
Yenişehir SK – Çayönü SK : 0 – 2
6.GRUP
Serdarlı GB – Civisil: 3 – 3
İskele Trabzonspor – Akova Vuda: 1 – 1
Gönendere ŞSKSK – Boğaziçi SK: 0 – 5
7.GRUP
Ergazi GSK – Kumyalı SK:0 – 0
Mehmetçik TÇBSK – Bafra SK: 1 – 3
Büyükkonuk SD – Yedikonuk SK:0 – 2