KIRMIZI GRUP
8 Mart 2025, Cumartesi
10.45 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Aslanköy-NC Dörtyol (Şakir Azizoğlu)
10.45 Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı Türkmenköy-Düzova (Cenk A.Özfuttu)
10.45 Dörtyol Yunus Nurol Stadı Pile-UG Tuzlaspor (Halil Atlar)
10.45 Kaplıca Emre Genç Stadı Kaplıca Karadeniz 61-GG Akova Vuda (Yusuf Atlar)
14.00 Dörtyol Yunus Nurol Stadı BT Güvercinlik-Yenierenköy (Serkan Özdenkçi)
BEYAZ GRUP
9 Mart 2025, Pazar
10.45 Dikmen Dr.Fazıl Küçük Stadı TE Dikmen Gücü-Girne H.Evi (İbrahim Katmer)
10.45 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı Ozanköy-Ağırdağ Boğaz (Yusuf Atlar)
10.45 Denizli Bilal İyigün Stadı Denizli-Ortaköy (Mustafa Torun)
10.45 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Baf Ü.Yurdu-Karaoğlanoğlu (Abdulkadir Karadağ)