Darts Tuborg Birinci Lig A ve B gruplarında 7’nci hafta maçları Pazartesi ve Salı akşamları oynanan çekişmeli maçların ardından ligin ilk yarısı sona erdi. Tuborg Birinci Ligi A grubunu Diamond Child Darts Derneği ve B grubunu Kıbrıs Dart Derneği namağlup bir şekilde ligin ilk yarısında liderlik koltuğundaki yerlerini aldılar.

Tuborg Birinci Ligi A grubu maçlarında lider Diamond Child Derneği, Lefkoşa Darts Birliği ile karşılaşmasında 12-4 gibi rahat bir şekilde maçı kazanmasını bildi.Gecenin en farklı galibiyetini Düzova Spor Kulübünü 15-1 gibi bir farkla yenen Yeni Vadili Darts Derneği alarak bu sene kurulmasına rağmen ilk yarıyı ikinci olarak tamamladı. Gecenin en çekişmeli maçı ise Ozanköy’de oynandı. Ozanköy Spor Kulübü ile Dağyolu Darts Derneği karşılaşırken karşılaşmayı Ozanköy Spor Kulübü 9-7 galip ayrılarak ikili averaj ile 3’ncülük koltuğuna oturdu. Mesarya Darts Birliği deplasmanda Mağusa Kültür Derneği ile karşılaştı ve maçtan 11-5 galip ayrılarak deplasmanda ilk galibiyetini aldı.

Tuborg Birinci Ligi B grubu maçlarında grup liderlik maçında bu sene kurulan Kıbrıs Dart Derneği ile Lefkoşa Spor Birliği karşılaştı. Kıbrıs Dart Derneği tecrübeli oyuncuların fazla olması sebebiyle çekişmeli geçmesi beklenen maçta tecrübelerini konuşturarak maçı 12-4 gibi bir skor ile galip ayrılmasını bildi ve ilk yarı maçların ardından grubu lider tamamladı. Gazimağusa Dart Birliği deplasmanda Denizplaza ile karşılaştı ve karşılaşmadan 13-3 galip ayrılması bilerek grubu 3’ncü olarak tamamladı. Grubun bir diğer yani kurulan takımlarından Aydınköy Darts Birliği Derneği evinde Girne Avcılık ve Atıcılık ile karşılaşırken, Aydınköy’ün 10-6 üstünlüğü ile tamamlanan maçın ardından Aydınköy Darts Birliği Derneği grubu 4’ncü bitirerek playoff şansını elinde tutmasını bildi. Gecenin son karşılaşmasında ise Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği ile Düzova Darts Derneği karşılaştı. Karşılaşmayı 10-6 Coşkuner kazandı.

2024/2025 Tuborg Birinci Lig A Grubu

O G B M + - Avg P

Diamond Child Darts Derneği 7 7 0 0 81 31 50 21

Yeni VadiliDartsDernği 7 6 0 1 77 35 42 18

Ozanköy Spor Kulübü 7 3 1 3 55 57 -2 10

DağyoluDarts Derneği 7 3 1 3 56 56 0 10

Mağusa Kültür Derneği 7 2 1 4 49 63 -14 7

MesaryaDarts Birliği 7 1 3 3 52 60 -8 6

Lefkoşa Darts Birliği 7 1 1 5 42 70 -28 4

Düzova S.K. 7 1 1 5 36 76 -40 4

Ozanköy Spor Kulübü 9 - 7 DağyoluDarts Derneği

Yeni VadiliDartsDernği 15 - 1 Düzova S.K.

Diamond Child DartsDerneği 12 - 4 Lefkoşa Darts Birliği

Mağusa Kültür Derneği 5 - 11 MesaryaDarts Birliği

2024/2025 Tuborg Birinci Lig B Grubu

O G B M + - Avg P

Kıbrıs Dart Derneği 7 7 0 0 82 30 52 21

Lefkoşa Spor Birliği 7 5 1 1 66 46 20 16

GazimağusaDarts Birliği 7 4 2 1 67 45 22 14

AydınköyDarts Derneği Birliği 7 3 1 3 53 59 -6 10

Coşkuner K.S.S.Derneği 7 2 2 3 53 59 -6 8

Deniz Plaza Spor Derneği 7 1 3 3 46 66 -20 6

Girne Avcılık Atıcılık Kulübü 7 1 1 5 47 65 -18 4

DüzovaDarts Derneği 7 0 0 7 34 78 -44 0

Lefkoşa Spor Birliği 4 - 12 Kıbrıs Dart Derneği

Deniz Plaza Spor Derneği 3 - 13 GazimağusaDarts Birliği

DüzovaDarts Derneği 6 - 10 CoşkunerK.S.S.Derneği

AydınköyDarts Derneği Birliği 10 - 6 Girne Avcılık Atıcılık Kulübü