Birçok dalda sportif etkinliğe ev sahipliği yapan 54. Geleneksel İskele Festivali’nde dart tutkunlarının buluşma noktası bir kez daha İskele oldu. İskele Belediyesi’nin katkılarıyla Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu himayelerinde bu yıl 9. düzenlenen dart yarışmasının kazananı Faik Amcaoğlu oldu. Amcaoğlu 15000 TL’lik para ödülünün yanında birincilik kupasının da sahibi oldu.

DART TUTKUNLARI İSKELE’DE BULUŞTU

İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda bir araya gelen dart tutkunları oklarını birincilik için attılar. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı gecede birincilik ödülünün sahibi ise Faik Amcaoğlu oldu. Para ödüllü turnuvanın ikincisi Selahattin Tok, üçüncüsü Latif Emiroğulları, dördüncüsü ise Tony Stone oldu. Dereceye girenlere para ödülünün yanı sıra kupaları Meclis Üyeleri Ahmet Orun, Seymen Yılmaz ve Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından taktim edildi.

Ana Ödüller

1. Faik Amcaoğlu

2. Selahattin Tok

3. Latif Emiroğulları

4. Tony Stone

5. Buğra Rızaner

6. Savaş Şimşek

7. Yusuf Soysal

8. Celal Şahin

Yan Ödüller

• En yüksek sayıdan bitiriş: Münevver Sıla Çakmak

• En az okta bitiriş: Ebru Kösemihal

• En yüksek sayı atan: Hüseyin Türeray