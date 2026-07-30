Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği'nin geleneksel olarak düzenlediği, merhum üyesi Gültekin Mavigözlü anısına gerçekleştirilen darts turnuvası, Yenicami Spor Kulübü Darts Salonu'nda yapıldı.

Dernek üyelerini bir araya getiren turnuvada dostluk ve rekabet bir arada yaşanırken, birbirinden çekişmeli ve keyifli karşılaşmalar izleyenlerden beğeni topladı. Organizasyon sonunda final maçını kazanan İbrahim Özsoy şampiyonluğa ulaşırken, Necati Külahlılar ikinci, Serkan Soyalan ise üçüncü sırada yer aldı.

Turnuvanın ardından düzenlenen ödül töreninde konuşan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy, organizasyonun temel amacının dernek üyeleri arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirmek, spor yapma alışkanlığını teşvik etmek ve merhum üye Gültekin Mavigözlü'nün anısını yaşatmak olduğunu vurguladı.

Özsoy, turnuvaya ev sahipliği yapan Yenicami Spor Kulübü'ne, organizasyona katkı koyan Turgut Çalıcı'ya, karşılaşmaları yöneten hakemlere, Mavigözlü ailesi adına Derviş Mavigözlü'ye, dereceye giren sporculara ve turnuvaya katılarak destek veren tüm dernek üyelerine teşekkür etti.

Samimi bir atmosferde tamamlanan organizasyon, kupalarla çekilen fotoğrafla sona erdi.