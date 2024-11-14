Kıbrıs sorununa ilişkin genişletilmiş görüşmenin yapılması yönündeki planlamanın ilerlediği, tüm taraflardan olur görüşünün alındığı iddia edildi.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Di Carlo’nun da müdahil taraflarla temaslarda bulunacağı ifade edildi.

Güney'de yayımlanan Haravgi gazetesi “Kıbrıs Sorunundaki Genişletilmiş Görüşme Planı İlerliyor” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Bakü’deki konferans çerçevesinde kısa bir görüşme gerçekleştirdiği Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e, genişletilmiş toplantı düzenlenmesi planının ilerlediği yönünde bilgi verdiğini yazdı.

Habere göre hükümet kaynakları, Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptıkları açıklamada, Hristodulidis ile gerçekleştirdiği kısa görüşme çerçevesinde, BM Genel Sekreteri’nin, genişletilmiş toplantı düzenleme planının, 15 Ekim’deki gayriresmi akşam yemeğinin sonucu olarak ele alınanlar temelinde ilerlediği ayrıca tüm müdahil tarafların olur görüşünü aldığı bilgisini verdiğini ifade ettiler.

Aynı kaynaklar ayrıca önümüzdeki dönemde BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Di Carlo da koordinasyon ve yerinde hazırlık çalışması yapmak için geleceğini de belirttiler.

Fileleftheros gazetesi ise BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Di Carlo’nun hazırlık için geleceği ve Hristodulidis’in Fidan ve Guterres ile gerçekleştirdiği kısa görüşmeleri “Hristodulidis, Çok Taraflı Görüşme Hazırlığı Işığında İletişim Olması Gerektiğini Fidan’a İletti…Türkiye İle Doğrudan Temas Önerdi” başlığıyla aktardı.

Alithia gazetesine göre Rum Başkanlığı Basın Ofisi Müdürü Viktoras Papadopulos, olumlu gelişmelerden söz ederek ilkinin; tüm tarafların 5’li bir görüşmenin yapılması konusunda uzlaşmaya vardığını, ikincisinin, BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Di Carlo’nun hazırlıklar için gelecek olması; üçüncüsünün ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Budapeşte’de konuşulanların devamı olarak, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile “24 saatten kısa bir süre içinde üçüncü kez görüş alışverişinde bulunma fırsatı yakalaması” olduğunu ifade etti.

Papadopulos, Hristodulidis’in o zaman, Kıbrıs Rum tarafının, görüşmelerin üzerinde mutabakata varılan çerçevede, kaldığı yerden başlamasına ve aynı zamanda-Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanacağından- AB-Türkiye ilişkilerinde de ilerleme sağlanmasına, hazır olduğunu dile getirdiğini anımsattı.

Türkiye’nin tutumundan ve de açıklamalarından, belirli konularda ve AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme sağlanmasına ilgi gösterdiğinin görüldüğünü ifade eden Papadopulos, Türkiye’nin; AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme sağlanması için Kıbrıs sorununda ilerleme olması gerektiğini AB üyesi ülkelerin çoğundan giderek artan sesleri duymaya başladığını söyledi.

Papadopulos, kendilerinin hayalci, bulutlara gezen, saf değil, gerçekçi olduklarını durumları bildiklerini, dinamiklerine, hükümetin sarf ettikleri çabalara inandıklarını ifade etti.

İhtiyatlı iyimser olduklarını da ifade eden Papadopulos, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in şahsen müdahil olmasının önemli ve belirleyici bir unsur olduğuna da dikkati çekti.