Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Bakü Konferansı çerçevesinde önceki gün Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la da kısa bir görüşme yaptı.

Güney'de yayımlanan Alithia gazetesi, Hristodulidis ve Fidan arasındaki görüşmede gayriresmi görüşme ışığında Türkiye ile doğrudan diyalog ihtimalinin araştırıldığını belirtti.

Hristodulidis ile Fidan’ın yeniden ayak üstü bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten gazete Hristodulidis ve Fidan’ın birkaç gün içerisinde iki kez bir araya geldiğine de dikkati çekti.

Gazete Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin ve Hristodulidis-Fidan arasındaki yeni görüşmenin perde gerisinin ele alındığı bir televizyon kanalında hükümet kaynaklarına atıfta bulunularak “Hristodulidis ile Fidan’ın, genişletilmiş toplantı hazırlığı ve bunun gerçekleştirilmesi için iki taraf arasında doğrudan temas ihtimali üzerinde durduğundan” söz edildiğini yazdı.

Öte yandan Kıbrıs Rum Yönetimi Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Türkiye ile doğrudan diyalog istediklerini belirterek “bu diyaloğun genişlemesi, tek başına, Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatma çabalarına eklenebilir” ifadesini kullandı.

Letimbiotis dün sabah Kıbrıs Rum radyosuna yaptığı açıklamada Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı iki görüşmenin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Ankara ile doğrudan diyalog arzusunu gösterdiğine işaret etti.

Türkiye’nin AB ile bağlarına vurgu yapması yanında, “Türkiye-AB ilişkilerinin Kıbrıs sorunuyla bağlantılı kılınması” faaliyetlerinin, BM Genel Sekreteri’nin çabasında katalizör görevi gördüğünü savunan Letimbiotis Rum tarafının, Kıbrıs sorununda gayriresmi genişletilmiş görüşmenin yıl sonundan önce gerçekleşmesini istediğini de açıkladı.

Konstantinos Letimbiotis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasında, olası yeni geçiş noktalarının ele alacağı görüşme için de henüz bir tarih belirlenmediğini kaydetti.