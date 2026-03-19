Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla 23-28 Mart tarihleri arasında “Tiyatro Haftası” düzenliyor.

Devlet Tiyatroları’ndan yapılan açıklamaya göre, Tiyatro Haftası, 23 Mart Pazartesi günü okullara özel Yaratıcı Drama Atölyesi ile başlıyor. 24 Mart Salı saat 20.00’de Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) Okuma Tiyatrosu (Ayı-Bir Evlenme Teklifi) yer alacak.

Etkinlik kapsamında 25 Mart Çarşamba günü saat 20.00’de Rüstem Kitabevi’nde Devlet Tiyatroları’nın yeni oyunu “Maskeliler” seyirciyle buluşacak.

26 Mart Perşembe günü ise saat 20.00’de Lefkoşa AKM’de Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencilerinin hazırladığı “Hamlet Olmak” adlı oyun sahnelenecek.

27 Mart Cuma saat 20.00’de Lefkoşa AKM’de yetişkin oyunu “Kafkas Tebeşir Dairesi” ve 28 Mart Cumartesi saat 15.00’te Lefkoşa AKM’de çocuk oyunu “Rüya” sahnelenecek.

Oyunlar, Tiyatro Haftası kapsamında ücretsiz sahnelenecek.