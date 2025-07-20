Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 20 Temmuz özel çekilişi bu akşam gerçekleşti.
Çekilişte 5 Milyon TL'lik büyük ikramiye “91303” numaralı bilete isabet etti. 20 Temmuz Özel Çekilişinde 5 Milyon TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayilerimizden Taşer Kanlı tarafından satılan "91303" numaralı bilete isabet etti.
15 Ağustos’da da ‘Çıkana kadar çekiliş’
Devlet Piyangosundan yapılan açıklamada 15 Ağustos çekilişinde büyük ikramiyenin 4 Milyon TL olduğu ve bilet fiyatının da 250 TL olarak belirlendiği bildirildi. 15 Ağustos biletleri Pazartesi gününden (21 Temmuz) itibaren satışa sunulacak.
İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR:
5,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
91303
250,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
71193
89753
50,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
18916
94984
25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
44013
66894
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
30071
34131
70401
76287
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03079
37344
47728
88441
89096
3,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
15430
20843
25357
25993
30754
35229
41526
51425
66886
82196
84527
90649
92056
97531
98794
2,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
09483
11192
12401
24375
25674
37008
38140
50051
52218
60866
62053
67560
67855
70091
73565
88212
89419
90076
92531
95163
5,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
01303
11303
21303
31303
41303
51303
61303
71303
81303
90303
91003
91103
91203
91300
91301
91302
91304
91305
91306
91307
91308
91309
91313
91323
91333
91343
91353
91363
91373
91383
91393
91403
91503
91603
91703
91803
91903
92303
93303
94303
95303
96303
97303
98303
99303
Son 1 Rakamına Göre 300 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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