Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 20 Temmuz özel çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Çekilişte 5 Milyon TL'lik büyük ikramiye “91303” numaralı bilete isabet etti. 20 Temmuz Özel Çekilişinde 5 Milyon TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayilerimizden Taşer Kanlı tarafından satılan "91303" numaralı bilete isabet etti.

15 Ağustos’da da ‘Çıkana kadar çekiliş’

Devlet Piyangosundan yapılan açıklamada 15 Ağustos çekilişinde büyük ikramiyenin 4 Milyon TL olduğu ve bilet fiyatının da 250 TL olarak belirlendiği bildirildi. 15 Ağustos biletleri Pazartesi gününden (21 Temmuz) itibaren satışa sunulacak.

İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR:

5,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

91303

250,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

71193

89753

50,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

18916

94984

25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

44013

66894

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

30071

34131

70401

76287

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03079

37344

47728

88441

89096

3,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

15430

20843

25357

25993

30754

35229

41526

51425

66886

82196

84527

90649

92056

97531

98794

2,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

09483

11192

12401

24375

25674

37008

38140

50051

52218

60866

62053

67560

67855

70091

73565

88212

89419

90076

92531

95163

5,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

01303

11303

21303

31303

41303

51303

61303

71303

81303

90303

91003

91103

91203

91300

91301

91302

91304

91305

91306

91307

91308

91309

91313

91323

91333

91343

91353

91363

91373

91383

91393

91403

91503

91603

91703

91803

91903

92303

93303

94303

95303

96303

97303

98303

99303

Son 1 Rakamına Göre 300 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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