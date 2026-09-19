Kamu, Ulaştırma, Haberleşme, Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası’nın (TEL-SEN) Genel Kurulu yapıldı.

Sendika toplantı salonunda bugün yapılan Genel Kurul’un Divan Başkanlığını Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı yaptı.

Sendikadan verilen bilgiye göre, Genel Kurul’da faaliyet raporunu okuyan TEL-SEN Başkanı Hakan Üredi, göreve geldikleri günden itibaren yalnızca çalışanların özlük haklarını değil, Telekomünikasyon Dairesi’ni, kamu kaynaklarını ve halkın haberleşme hakkını da savunduklarını belirtti.

Dairede personel, araç ve ekipman eksikliği olduğunu, iş sağlığı ve güvenliği konusunda ciddi sorunlar yaşandığını savunan Üredi, bu eksikliklerin giderilmesi için de mücadele ettiklerini ifade etti.

Fiber Optik Protokolü sürecine de değinen Üredi, teknolojiye veya fiber altyapıya karşı olmadıklarını; temel itirazlarının sürecin şartları, kontrolü ve hukuki güvencelerine ilişkin olduğunu söyledi.

Bilgi, fizibilite, şeffaflık ve hukuki güvence talebiyle Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvurduklarını, eylemler ve grevler gerçekleştirdiklerini hatırlatan Üredi, “Meselemiz Telekomünikasyon Dairesi’nin geleceği, kamusal denetim, çalışanların hakları, veri güvenliği, rekabet ve halkın ödediği her kuruşun hesabının verilebilmesidir” dedi.

TEL-SEN Başkanı Hakan Üredi, mücadeleden vazgeçmeyeceklerini ve susmayacaklarını vurguladı.

-Yeni yönetim belirlendi

Genel Kurul’da yapılan seçim sonucunda TEL-SEN’in yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

“Hakan Üredi, Ömer Gedik, Ümmühan Kayhan Künar, Kayhan Sezgin, Çığır Turalı, Adem Konyalıoğlu, Sertan Uğural, Serkan Cafer, Burak Onaç, Orhan Önal, Mehmet Serder, Salih Say ve Tuğçe Yaran.”

Yeni Yönetim Kurulu’nun salı günü yapacağı ilk toplantıda başkan ve genel sekreteri seçeceği, ardından görev dağılımını gerçekleştireceği açıklandı.