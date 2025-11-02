Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında derbide Fenerbahçe'yi ağırladı.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma 5 gol ve iki kırmızı karta sahne oldu.

Siyah beyazlılar Bilal Toure ile 1-0 öne geçti. Emirhan Topçu 22. dakikada farkı ikiye çıkardı.

Çok önemli bir avantajı eline geçiren Beşiktaş'ta Orkun Kökçü 26. dakikada Edson Alvarez'e yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu karta tepki gösteren teknik direktör Sergen Yalçın da kırmızı kart görerek tribüne gitti.

Kırmızı kart sonrası baskısı artıran Fenerbahçe İsmail Yüksek ve Asensio'nun golleriyle karşılık verdi. Mücadelenin ilk yarısı 2-2 sona erdi.

İkinci yarının 83. dakikasında Jhon Duran Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 25'e yükselterek Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi. Beşiktaş ise 17 puanda kaldı.