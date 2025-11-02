Hentbol U16 liginde üçüncülük ve final ilk maçları Cumartesi Atatürk Spor Salonu’nda oynandı.

Erkekler de üçüncülük karşılaşmasında Esentepe ile DAÜ karşılaşırken, kadınlar üçüncülük karşılaşmasında ise Şahlan ile UKÜ karşı karşıya geldi. Esentepe DAÜ’yü 23-20 mağlup ederek erkekler de U16 ligini üçüncülükle tamamlarken, kadınlarda Şahlan UKÜ’yü 28-22 mağlup ederek ligi üçüncü tamamladı.

ESENTEPE VE UKÜ AVANTAJLI

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan üçüncülük karşılaşmalarının ardından final ilk maçları oynandı. Final ilk maçlarında kadınlarda DİGEM – Esentepe, erkeklerde ise UKÜ – Levent takımları karşılaştı. Kadınlar da Esentepe, DİGEM’i 26-23 mağlup ederken, erkekler de ise UKÜ, Levent’i 35-23 mağlup ederek ilk maçtan galip ayrılan taraf oldular.