Lefkoşa’da Cahit Necipoğlu adlı işyerinde çalışan 40 yaşındaki Duygu Karabulut’un yetkisi olmadığı halde, bilgisayardaki sistem üzerinden şirketin iki ayrı deposu arasında mal aktarımı yaptıktan sonra eski stokları sildiği ve depodan faturasız ürün çıkarmak suretiyle, toplam 20 bin 304 ABD Doları ile 21 bin 257 Euro parayı tasarrufuna geçirip çaldığı tespit edildi.

Müstahdem tarafından sirkat ve sahte evrak düzenleme suçlarından tutuklanan Duygu Karabulut dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Cahit Necipoğlu isimli şirkette çalışan zanlının mart-kasım 2024 tarihleri arasında toplamda 20.304 ABD doları ve 21.257 euro değerindeki hırdavat ve su tesisatı malzemelerini Lefkoşa’daki depodan Demirhan’daki depoya sevk edilmiş gibi gösterip sevkini yaptırmadığını söyledi.

Polis, zanlının şikayet üzerine tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis memuru, şirkete ait sistemde yapılan araştırmaların halen daha devam ettiğini, sirkat edilen meblağın yükselmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu, alınacak birçok ifade olduğunu söyledi. Polis, zanlının serbest kalması halinde alınacak ifadelere ve aranmakta emarelere etki edebileceğini ifade ederek, 2 gün süre istedi.

Zanlının avukatı süreye itiraz etmezken, polise sorular sordu. Polis, savunmanın sorusu üzerine zanlının şirkette depo sorumlusu olduğunu, sistemde Lefkoşa’daki merkez depodan Demirhan’daki depoya mal sevki yaptığını, aleyhindeki suçlamanın şimdilik sistemden mal sevki yapmak olduğunu söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.