İskoçya'nın Portknockie kentinde yaşayan Alaina Beresford, henüz 12 yaşındayken okul projesi kapsamında bir gazoz şişesine koyduğu mektubu denize bırakmıştı. Aradan 31 yıl geçtikten sonra Alaina, beklenmedik bir sürprizle karşılaştı.

Posta kutusunda, Almanya'dan biri tarafından gönderilmiş bir mektup vardı. Şişeyi bulan kişi, 27 yaşındaki Pia Brodtmann'dı. Norveç kıyılarında çevre temizliği yapan "In the Same Boat" adlı sivil toplum kuruluşunda gönüllü olarak çalışan Pia, Lisshelloya Adası'nda temizlik yaparken kayaların arasında bir şişe buldu. İçinde hala okunabilir durumda olan mektubu fark edince heyecanlandı.

Pia, Alaina'nın 31 yıl önce denize bıraktığı mektuba cevap olarak bir kartpostal göndererek onu mutlu etmek istediğini, insanların böyle sürprizlerle birbirine ulaşmasının çok güzel olduğunu söyledi. Ayrıca bu vesileyle uluslararası bir mektup arkadaşı kazanabileceği umudunu da paylaştı. "WhatsApp'tan gelen mesajlar o kadar da özel hissettirmiyor ama posta kutusunda beklenmedik bir kart görmek insanı gülümsetiyor." dedi.