Avustralya’da Powerball tarihine geçecek bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz Perşembe günü yapılan çekilişte tam 100 milyon Avustralya doları yaklaşık 48,1 milyon sterlin değerindeki büyük ikramiye için kazanan bilet belirlendi. Ancak aradan bir hafta geçmesine rağmen bu devasa ödülün sahibi hala ortaya çıkmadı.

Powerball çekilişinde çıkan kazanan numaralar şöyleydi: 28, 10, 3, 16, 31, 14, 21 ve Powerball numarası 6. Talihli biletin, Sidney’in doğusundaki Bondi Junction’daki Newsagency & Internet Cafe isimli bayiden satın alındığı tespit edildi. Ancak kritik bir detay, sürecin tıkanmasına neden oldu, bilet kaydedilmemişti. 100 milyon dolarlık ödül kazananın cebinde ya da bir çekmece köşesinde unutulmuş olabilir ama sahibi bunun farkında bile değil.

The Lott sözcüsü Anna Hobdell, talihlinin yasal olarak ikramiyesini almak için altı yıl süresi olduğunu fakat bu kadar beklemeye gerek kalmadan, en kısa sürede ortaya çıkmasını umut ettiklerini belirtti. Hobdell, "Dışarıda 100 milyon dolarlık bir servetle dolaşan biri olabilir" ifadelerini kullandı.

Birinci lig dışında da şanslı oyuncular vardı. Powerball numarası hariç tüm sayıları bilen altı kişi, ikinci ligde 282.415 dolar yaklaşık 135.600 sterlin kazandı. Üçüncü ligde ise 187 oyuncu, 11.265 dolarlık yaklaşık 5.400 sterlin ödülün sahibi oldu.

Geçmişte de benzer rekorlar kırıldı. 2024 yılının Şubat ayında, iki talihli, toplam 200 milyon dolarlık Powerball ikramiyesini paylaşarak, Avustralya tarihinin en büyük piyango kazançlarından birine imza attı.