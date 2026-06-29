Rum Denizcilik Müsteşarı Marina Hacımanoli, Limasol’da cuma günü düzenlenen denizcilik sempozyumunda yaptığı konuşmada, denizcilik sektörü için son derece zorlu ve sürekli değişen uluslararası ortamdan bahsetti.

Politis gazetesinin haberine göre Hacımanoli, denizcilik sektörünün jeopolitik belirsizlikler, değişen ticaret yapıları ve giderek karmaşık hale gelen tedarik zincirleri nedeniyle zorlu bir dönemden geçtiğini söyledi.

Habere göre Hacımanoli, bu gelişmelerin deniz taşımacılığı üzerinde doğrudan etkisi olduğunu ve belirsizliği artırarak denizcilik işletmelerinde ek baskı oluşturduğunu kaydetti.

Hacımanoli, konuşmasında sektörün karbonsuzlaşma ve dijital dönüşüm sürecine de işaret ederek denizciliğin geleceği için alternatif yakıtlara ve altyapı değişikliğine gidilmesi gerektiğini belirtti.

Habere göre Hacımanoli, bu sürecin koordinasyon ve iş birliği olmadan ilerleyemeyeceğini ve hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ortak çaba verilmesi gerektiğini söyledi.