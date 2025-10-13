Yakın Doğu Koleji 11’inci sınıf öğrencisi ve Yakın Doğu Spor Kulesi sporcusu Deniz Turan, İstanbul’da düzenlenen AJP Tour Turkey National Jiu-Jitsu Championship 2025’ten bir altın ve bir gümüş madalya ile döndü.

Uluslararası katılıma açık olarak gerçekleştirilen turnuvada 15 yaşındaki Turan, 66 kilo genç erkekler Gi kategorisinde altın madalya elde ederken, No-Gi kategoride ise gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya daha imza attı. Dünyanın dört bir yanından Jiu-Jitsu sporcularını İstanbul’da bir araya getiren şampiyonada, Deniz Turan; Ukraynalı, Türk, Rus ve Dağıstanlı rakipleriyle karşılaştı. Hafta sonu boyunca süren müsabakalarda bir altın, bir gümüş madalya elde eden Deniz Turan, iki kez podyuma çıkarak gururlandırdı.

YAKIN DOĞU SPOR KULESİ, YENİ ŞAMPİYONLAR YETİŞTİRİYOR

Yakın Doğu Spor Kulesi, sadece bireysel performanslarıyla değil, sporu bir yaşam biçimi olarak benimseyen, disiplinli ve donanımlı gençler yetiştirmesiyle de dikkat çekiyor. Modern antrenman alanları, profesyonel antrenör kadrosu ve çok yönlü eğitim programlarıyla genç sporculara hem akademik hem de sportif başarılarını birlikte sürdürebilecekleri bir ortam sunuyor.

Deniz Turan’ın elde ettiği başarı, Yakın Doğu Spor Kulesi’nin “geleceğin şampiyonlarını yetiştirme” vizyonunun bir yansıması.

DİSİPLİN, İSTİKRAR VE TUTKU BAŞARIYI GETİRDİ!

Yakın Doğu Spor Kulesi’nin genç sporcusu Deniz Turan, turnuvaya Yakın Doğu Üniversitesi Brazilian Jiu-Jitsu Başantrenörü Diogo Moraes Azevedo ile hazırlandı. Kendisinin de dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Diogo Moraes Azevedo, öğrencisinin elde ettiği başarıdan büyük gurur duyduğunu belirterek, “Deniz, spora başladığı ilk günden itibaren disiplini, azmi ve öğrenme isteğiyle öne çıkan bir sporcu. Bu madalyalar, onun antrenmanlarda gösterdiği özverinin ve istikrarlı çalışmasının bir sonucu” dedi.

Yakın Doğu Spor Kulesi’nde gençleri fiziksel ve zihinsel anlamda güçlendirerek uluslararası arenada rekabet edebilecek düzeyde sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Azevedo, “Yakın Doğu Spor Kulesi’nde, dünya standartlarında bir altyapı ve eğitim anlayışıyla çalışıyoruz. Deniz gibi genç sporcularımızın bu ortamda yetişip uluslararası başarılara ulaşması bizleri son derece motive ediyor” dedi.