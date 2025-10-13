Ana sponsor Motul North Cyprus’un yanı sıra KKTC Başbakanlık Spor Dairesi, KKTC Gençlik Dairesi, Cemsa Karting & Sporting Center, Near East Bank, Güven Sigorta, damalibayrak.net, Gelengül Production ve Macro Race Control Team’in de katkılarıyla yapılan 2025 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası Nisan ayında başlayıp Eylül ayında tamamlanmıştı. Cemsa Karting Pisti’nde, oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen 6 yarışın sonunda tamamlanan şampiyonada şampiyonlar belirlendi.

MİNİ KATEGORİDE ŞAMPİYON ASİL ÖZBAHADIR

Her yarış hafta sonunda ikişer ayak yarıştan oluşan 6 yarış hafta sonunda toplam 12 ayak yarışlar yapıldı. 2025 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası kuralları gereği 6 hafta sonundan en düşük puanı içeren hafta sonu çıkarılarak oluşan puan durumu yayınlandı. Buna göre maksimum puanı toplamayı başaran tek isim Mini kategoride yarışan Asil Özbahadır oldu. Tüm ayaklardan 20’şer puan alan Asil Özbahadır sezonu 200 tam puan ile zirvede tamamladı. İkinci 168 puanla Ateş Karalım olurken, Reşat Altınör 156 puanla üçüncü oldu. Halil Kamacıoğlu ise 121 puanla dördüncü sırada kaldı.

JUNİOR KATEGORİDE ŞAMPİYON EREN MURAT ORTAÇ

Toplamda 22 pilotun mücadele ettiği 2025 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası’nın 9 yarışçı ile en kalabalık kategorisi olan Junior kategoride şampiyonluğa ulaşmayı başaran isim Eren Murat Ortaç oldu. Sezonun üçüncü yarış hafta sonunun final ayağında finiş göremeyen, dördüncü hafta sonunun final ayağında ise ikinci olan Eren Ortaç maksimum puan olan 200’den sadece 3 puan eksik, 197 puanla şampiyonluğa ulaşmayı başardı. 163 puanla Mustafa Topcu ikinci olurken, Kadın pilot Su Karalım 137 puanla üçüncü olmayı başardı.

SENİOR KATEGORİDE ŞAMPİYON DEMİR GÖKSAN

Senior kategoride sezonu baştan sona takip eden 3 pilot; Demir Göksan, Hasan Onalt ve Niyazi Özçınar arasında sıkı bir mücadele yaşanmıştı. Bu 3 pilota farklı yarışlarda misafir yarışçılar da eklendi fakat şampiyonluk yarışı bu 3 pilot arasında geçti. Geçen senenin de şampiyonu olan Demir Göksan art arda ikinci kez şampiyonluğa ulaşmayı başardı. 188 puanla şampiyon olan Demir’i, 175 puanla Hasan Onalt ve 2 yarışı eksik Niyazi Özçınar 95 puanla takip etti. Yurtdışından tatil için ülkemize gelerek katıldığı beşinci yarışlar hafta sonunda 2 zafer elde eden eski şampiyonlardan Tolga Güryel ise sezonun dördüncüsü oldu.

MASTER KATEGORİDE ŞAMPİYON FAHRİ ALTINÖR

6 pilotun mücadelesine sahne olan Master kategoride ise Fahri Altınör şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Sezonun üçüncü yarış hafta sonunda ve final yarış hafta sonunda sorun yaşayan Altınör, 180 puanla şampiyonluğa ulaşırken, Saner Fidan 145 puanla ikinci oldu. Canay Sakallılar ise üçüncü olarak sezonu noktaladı.

ÜLKEMİZİ YURTDIŞINDA TEMSİL EDECEKLER

Bu sonuçlarla şampiyon olarak ülkemizi İtalya’da yapılacak ROK Cup Superfinal 2025 Dünya Şampiyonası’nda temsil etme hakkı kazanan pilotlar ve “Wild Card” ile İtalya’da mücadele edecek pilotlarımız da belirlendi. Mini şampiyonu Asil Özbahadır ve Senior şampiyonu Demir Göksan’ın yanı sıra Wild Card ile Tolga Güryel, Niyazi Özçınar, Ateş Karalım ve Reşat Altınör İtalya’da ülkemizi temsil edecek. Junior kategori şampiyonu Eren Murat Ortaç ise Dubai’de yapılan Rotax İnvitational 2025’de 9 yarışlık şampiyonada ülkemizi temsil edecek.