İsrail Enerji ve Alt Yapı Bakanı Eli Cohen, pazartesi günü Atina’ya gerçekleştirdiği ziyaretini tamamlamasından önce “Kathimerini” gazetesine demeç verdi ve “Great Sea Interconnector” projesine de atıfta bulundu.

Atina ile Kudüs arasındaki olumlu ilişkilerin altını çizen Cohen, İsrail’i Güney Kıbrıs ve Yunanistan’la deniz altında döşenecek elektrik kablosuyla bağlayacak “Great Sea Interconnector” projesinin öneminden de söz etti.

Güney Kıbrıs’la elektrik ara bağlantısının ilerlemesini istediklerini ve Yunanistan’la teknolojik bilgi paylaşımı yapma konusunda istekli olduklarını da dile getiren Cohen, kablo için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Great Sea Interconnector projesiyle ilgili gecikmeler konusunda ise Cohen, yapılan birçok görüşmenin ardından elektrik ara bağlantısını ileriye götürmek için kendi açılarından mümkün olan her şeyi yapacaklarını vurguladı.