Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nde (KKDSOD) sezonun üçüncü “Race Fest” organizasyonu 26 Eylül 2026 Cumartesi günü Cemsa Sporting Center’de yapılıyor. Hem “Auto Show” hem de “Time Attack” yarışlarının yapılacağı organizasyon Carlot Auto’nun ana sponsorluğunda yapılacak. Güven Sigorta, Near East Bank, Radyo Juke ve Ziebart Kıbrıs’ın da katkılarıyla ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda yapılacak olan organizasyon saat 15.00’te başlayacak. Nefes kesen mücadelelere sahne olacak organizasyonda “Time Attack”, zamana karşı pist yarışı ve tabii ki otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir atmosfere sahne olacak “Auto Show”, spor otomobil sergisinin yapılacağı etkinlik şeklinde olacak.

ÖN KAYITLAR 100’Ü AŞTI

Her organizasyonda olduğu gibi yarışçıların büyük ilgi gösterdiği organizasyonda ön kayıtlar 100’ü aştı. Şu ana kadar 14 kadın sporcunun kayıt yaptırdığı organizasyonda 18 yaş altı genç sporcular da mücadele edecek. Bu sezon düzenlenen kategorilere göre; Street S1, Street S2, Street S3, Street S4 ve Street S5 olmak üzere Street kategorisi 5 sınıfa ayrıldı. Pro R, Pro A ve Pro F olmak üzere Pro kategorinin de 3 sınıfa ayrıldığı yarışta Open R, Open A ve Open F olmak üzere Open kategori de 3 sınıfa ayrıldı. Aynı şekilde Kadınlar kategorisi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Kadınlar R, Kadınlar F ve Kadınlar A sınıflarıyla yapılacak. Young Racer sınıfı ve Junior Racer sınıfı da yine olacak.

ZİEBART KIBRIS’TAN DERECEYE GİRENLERE TOPLAM 670,000 TL HEDİYE ÇEKİ

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi etkinlik boyunca spor araçların da sergileneceği organizasyonda Auto Show ödülleri de olacak. “En İyi Makine Bölümü”, “En İyi Dış Görünüş”, “En İyi Ses Sistemi” araç sahibi kupa ile ödüllendirilecek. Ayrıca, araç koruma sistemleri alanında dünya çapında faaliyet gösteren Ziebart, Kıbrıs'taki ilk merkezini Lefkoşa'da hizmete açtı ve bu organizasyonda toplam 670,000 TL değerinde hediye çeki dağıtacak.