Stat: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Şahin Coşkun, Abdülkadir Karadağ

Miracle Değirmenlik: Hasan Piro, (90+10 Mehmet Özeralp), Şükrü Erdoğan, (68' Sertan Kurukafa), Ünal Kaya, Halil Uçar, Hasan Ulukök, Yakup Şen, Adil Uçar, Semih Ünaldı, (46' Quentin Deboute), Hüseyin Deynekli, Amin Umaru, Chikezei Miracle NWaorisa

Doğan Türk Birliği: Dursun Cem Ateş, Rıfat Hacıarifoğlu, (75' Kaan Borova), Macdonal Ngawa Niba, Tunahan Şencan, Emre Soytürk, Doğukan Demirman, Ali Savaşan, Kenan Oshan, Billy Michael, (69' Farouk Diadze), Gime Toure, Arda Eren Metin, (80' Serhat Deste)

Goller: Dk 86 Deboute (Miracle Değirmenlik). Dk 32 Gime Toure (Doğan Türk Birliği).

AKSA Süper Lig 'de 18. haftanın zirveyi ilgilendiren kritik maçında 2. sıradaki Miracle Değirmenlik ile 3. sıradaki Doğan Türk Birliği Lefkoşa Atatürk Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Baştan sona büyük çekişme içerisinde geçen karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı. Bu sonuçla her iki takım da zirve yarışında ciddi yara alırken Miracle Değirmenlik 40 puana, Doğan Türk Birliği ise 36 puana yükseldi.

8': DTB atağında Billy Michael sağdan Kenan 'ın ortasında çok sert vurdu. Top az farkla auta çıktı.

32': DTB atağında Adil'in hatalı pasını kapan Billy Michael ara pasıyla sol çaprazda Gime Toure'yi gördü. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez mükemmel bir şutla topu köşeden ağlara gönderdi 0-1.

43': Değirmenlik'te kazanılan serbest vuruşu Semih kullandı. Kaleci Cem'i ve savunmayı geçen topa 6 pas köşesinde Halil kafayı vurdu. Top az farkla auta çıktı.

45+2': Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kenan yaklaşık 35 metreden topu direk kaleye gönderdi. Kaleci Hasan Piro son anda topu direk dibinden kornere çeldi.

86': M. Değirmenlik'te kazanılan serbest vuruşu Ünal kullandı. Doğan savunmasının uzaklaştıramadığı topla buluşan Quentin Debouto karşı karşıya pozisyonda topu filelere gönderdi 1-1.

90+4': Hızlı gelişen Değirmenlik atağında Hüseyin Deynekli sağdan ceza alanına girerken ortasını yaptı. Arka direkte bom boş durumdaki Miracle NWaorisa dokundu. Topun önüne kendini atan kaleci Dursun Cem Ateş net bir pozisyonu önlemiş oldu.

90+7': DTB atağında Kenan rakip ceza sahasına doğru topu uzun gönderdi. Zamanlama hatası yapan kaleci Hasan Piro'yu aşan topu Gime Toure ceza sahası içine yönlendirdi. Bu arada zeminin azizliğine uğrayan kaleci Hasan acı içinde yerde kaldı ve pozisyonda kalesine dönemedi. Topu önünde bulan Kaan Borova vurmakta gecikince savunmada Halil kritik bir müdahaleyle mutlak bir golü önledi.

(Foto: Özgür Göksel)

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