Stat: Mustafa H. Çağlar Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Berk Bağrıkara, Emirhan Yılmaz

A. Yeşilova: Kemal Molla, Memduh, Sena, Billy Mehmet Mejdi, Lungelo Mishali(Dk.70 Ömer), Cemal (Dk.90 Arda), Emmanuel Lawal, Vakkas, Jonathon Weston, Mehmet (Dk.85 Hikmet).

Yenicami: İdris Yekli, Koray, Karan (Dk.90 Tahsin), Görkem, Turgut, Barış(Dk.46 H. Arifoğlu), Hascan Kırmaz, İrfan, Adawale O. Sapara, Jimmy Mpanzu, Ali Üçtaş(Dk.46 M. Çavuş),

GOLLER: Dk.39 Lungelo Mishali (P) Dk.45 Emmanuel Lawal Dk.51 Mejdi Direniş (Yeşilova) Dk.26 Adawale O. Sapara Dk.54 Hüseyin Arifoğlu (YAK)

AKSA Süper Lig’in 18’nci haftasında ligin dibine demir atan Yenicami’yi konuk eden Alsancak Yeşilova, karşılaşmayı 3-2 kazandı. Alsancak’ta oynanan mücadelede ilk gol 26’ncı dakikada konuk ekipten gelse de, ev sahibi ekip önce penaltıdan Lungelo Mishali, ardından da Emmanuel Lawal’ın golleriyle soyunma odasına 2-1 önde gitti. 51’inci dakikada ev sahibi ekip, Mejdi Direniş ile bir gol daha buldu. 54’üncü dakikada Yenicami Hüseyin Arifoğlu’nun golüyle farkı yeniden 1’e indirse de kalan bölümlerde başka gol olmadı ve Yeşilova mücadeleyi 3-2 kazandı.

Maç sonrası Yeşilova 25 puana yükselirken, Yenicami 8 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Yenicami, lider Mağusa Türk Gücü’nü konuk edecek, Yeşilova ise Esentepe’nin konuğu olacak.