Değirmenlik Kulübü’nün üyeliğinin askıya alınması ve sonrasında faaliyetletinin sezon sonuna kadar durdurulmasıyla ortaya çıkan futbolcuların mağduriyetleri konusunda Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu harekete geçti.

Bu kapsamda oyuncuların mağduriyetlerinin bir nebze azaltılması adına geçici bir formül üretiliyor. Buna göre Mayıs ayında başlayacak BTM 2. Lig’de yer alacak takımlara KTFF tarafından ayrı kontenjan tanınması için çalışmalar son noktaya geldi.

Gelinen aşamada futbolcuların sahalara dönme isteği olması halinde Değirmenlik Kulübü A ve A2 takımı futbolcularına BTM 2.Ligi'ne kiralık olarak transfer olma hakkı tanınacak. Her kulübün Değirmenlik A takımından bir ve A2 takımından bir futbolcuyu federasyonun belirleyeceği bedeller karşılığında kiralık olarak kadrosuna dahil etmesinin yolu açılacak.