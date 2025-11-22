Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), devletin üniversiteye verdiği bütçe katkısını eleştirerek, verilen ödenekle sadece yabancı öğrencilerin burslarının finanse edilebildiğini kaydetti.

DAÜ-SEN, DAÜ bütçesiyle ilgili Cumhuriyet Meclisi önünde basın açıklaması yaptı. DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara, burada yaptığı konuşmada, üniversitedeki son gelişmelere de değindi.

Hoşkara, 4 Nisan 2024'te hükümetle imzalanan ortak protokolde taahhüt edilen artışın bütçede yapılmadığını belirtti. Hayat pahalılığının yüzde 40 olduğu bir ortamda gider bazında eksi yüzde 33 oranında bir başarı yakalayan DAÜ'nün gelir bazında aynı başarıyı elde edemediğini söyledi.

Hoşkara, bursların, "öğrenci gelsin diye" yüzde 47 oranında artırıldığına işaret ederek, 3 buçuk milyon TL olarak öngörülen bursun eğitimi gerçek amacından uzaklaştırdığını savundu. Hoşkara, acentelere öğrenci başına ödenen bin dolarlık pay da eklendiğinde, "gelirler" kaleminde başarısızlığa işaret ettiğini kaydetti.

Bunlar dile getirdikleri zaman hükümetin okul üzerindeki baskısını daha da artırarak, "katkıyı vermem" diyebildiğini savunan Hoşkara, üniversiteye "parti malı" gibi davranılmasıyla gelirler ayağının düzelmesinin mümkün olmayacağını iddia etti.

Söz konusu protokolün imzalanması döneminde aldığı inisiyatif ve takındığı kararlılıktan dolayı Başbakana teşekkür eden Hoşkara, giderler anlamında elde edilen başarının gelirler anlamında da elde edilmesi gerektiğini söyledi. Hoşkara, Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu'na da "uzlaşı çabalarını reddetme" ve "herkesten şikâyetçi olma" eleştirisinde bulundu. Hoşkara, yüzde 28 gibi bir maaş kesintisini kabul eden DAÜ personelinin başka ne yapabileceğini sordu.

Hoşkara, DAÜ'nün görevinin bir üniversite olarak topluma eğitim ve araştırma konusunda katkı yapmak olduğunu ancak bunun yerine 3 bin dolara okuyacak yabancı öğrencileri finanse etmekle uğraşıldığını söyledi.