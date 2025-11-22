CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya, özellikle yeni ilahiyat koleji açılması ve kıyafet tüzüğü konusunda hükümete eleştirilerde bulundu.

İlk ilahiyat kolejinin “ülkede imam görevlisi bulunmadığı gerekçesiyle” İrsen Küçük tarafından önerildiğini dile getiren Derya, ancak daha sonra böyle bir ihtiyaç olmadığının görüldüğünü belirtti. Bu okulların genellikle ihtiyaçlı ailelerin ya da etüt ihtiyacı bulunan ailelerin çocuklarının tercihi yönünde olduğunu savunan Derya, bu ülkedeki demokrasinin istismar edildiğini de savunarak, toplumun kutuplaştırıldığını öne sürdü. “Bir yetişkinin erişilebilir bir yerde ibadet hakkı olmasının başka bir şey, din eğitimin ise başka bir şey” olduğunu ifade eden Derya, din eğitiminin öğrenciler belli bir yaşa geldiği zaman verilebileceğini söyledi.

Çavuşoğlu’na, “sahte diploma vermekle anılan bir üniversite nasıl olur da hala öğrenci kabul ediyor?" sorusunu soran Doğuş Derya, ülkeye öğrenci adı altında gelip, zaman zaman da kaçak işçi konumuna düşenler olduğuna ilişkin haberleri sordu. Kaçak işçi konumuna düşen öğrenciler konusunda yapılabilecekler olduğunu savunan Derya, konunun Milli Eğitim Bakanlığı'nın Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ile iş birliği içinde çözümlenebileceğini ifade etti.