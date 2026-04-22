Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Öğrencisi Emre Kaplan, 17–19 Nisan tarihleri arasında Belçika’nın Gent kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Belçika Pist Bisikleti Yarışı’nda (International Belgian Track Meeting) Türkiye Bisiklet Federasyonu Milli Takım kadrosunda yer aldı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ’nün spora ve sporcuya verdiği önemin altını çizerek, “Üniversitemiz öğrencilerinin uluslararası platformlarda Milli Takım kadrolarında yer alması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Emre Kaplan da Milli Takım kadrosunda yer alarak bizleri gururlandırmış ve Türk sporuna katkıda bulunmuştur.” ifadelerini kullandı.

DAÜ, akademik başarının yanı sıra spor alanında da öğrencilerini desteklemeye ve uluslararası arenadaki temsiliyetlerine katkı sağlamaya devam ediyor.