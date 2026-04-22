GTF Uluslararası Antrenör ve Hakem Kursu, KKTC Taekwondo Federasyonu’nun evsahipliğinde Girne’de başladı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde açılışı yapılan ve Lapta Gençlik Kampı’nda devam eden organizasyon, farklı ülkelerden gelen üst düzey eğitmenleri ve teknik heyetleri aynı çatı altında buluşturuyor.

SEMİNERİ GÖKBİLEN VE CHANTNER VERİYOR

Kurs, GTF Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ile ABD’li Grand Master Chris Ghantner yönetiminde gerçekleştiriliyor. Alanında deneyimli iki isim, kurs boyunca hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle antrenör ve hakem adaylarına uluslararası standartlarda bilgi aktarıyor.

GTF BAŞKANI LİNDA PARK DA DENETLİYOR

Semineri yerinde izlemek ve denetlemek amacıyla GTF Başkanı Linda Park da Kuzey Kıbrıs’ta bulunuyor. Park’ın ziyareti, organizasyonun uluslararası önemini artırırken, GTF’nin KKTC’deki faaliyetlerine verdiği desteği de gözler önüne seriyor.

KKTC DAHİL 6 ÜLKEDEN 23 TEKNİK DİRECTOR KATILDI

Lapta’daki gençlik kampında gerçekleştirilen kursa, farklı ülkelerden teknik direktörler ve masterler yoğun ilgi gösteriyor. Katılımcı dağılımı şu şekilde: KKTC’den 10, Bulgaristan’dan 6, Rusya’dan 2, Amerika’dan 2, Kanada’dan 2 ve Moldova’dan 1 teknik direktör seminere katılım sağlıyor. Bu çeşitlilik, kursun uluslararası niteliğini güçlendirirken, paylaşılmasına da zemin hazırlıyor.

TEORİK BİLGİLERİN YANISIRA SAHADA DA UYGULAMA YAPILIYOR

Eğitim programı kapsamında hakemlik kuralları, müsabaka yönetimi, güncel teknik uygulamalar ve antrenörlük prensipleri detaylı şekilde ele alınıyor. Katılımcılar, teorik bilgilerin yanı sıra saha uygulamalarıyla da kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.