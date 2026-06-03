1 Haziran Dünya Çocuk Günü kutlamaları kapsamında, Atatürk Meslek Lisesi (AML) Okul Öncesi Eğitim Merkezi ve Lefkoşa Cimnastik Kulübü’nün iş birliğiyle yıl boyunca sürdürülen cimnastik çalışmalarının ardından, cimnastik gösterisi düzenlendi.

Lefkoşa Cimnastik Kulübü salonunda çocukların büyük bir heyecanla yer aldığı cimnastik gösterisinde çocuklar sergiledikleri performanslarla izleyenleri gururlandırdılar.

Sapsızoğlu: Çocuklarımızın mutluluğu en büyük ilham kaynağımız

Atatürk Meslek Lisesi Okul Öncesi Eğitim Merkezi çocuklarının gösterilerini izleyip, çocuklara madalya takan KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu gösterilerle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Tüm çocuklarımızı, emek veren öğretmenlerimizi ve antrenörlerimizi yürekten tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Çocuklarımızın mutluluğu, enerjisi ve geleceğe dair umutları, en büyük ilham kaynağımızdır. 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kutlu olsun. Tüm çocuklarımıza sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek dilerim.”