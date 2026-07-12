KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 4. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Liginde 3. ve 4. Gün karşılaşmaları tamamlandı.

Glapsides Plajında gerçekleştirilen 3. ve 4. Gün programında toplam 69 karşılaşma oynandı.

Şampiyonada 4 gün sonunda Gruplarda oynanan toplam 130 karşılaşmanın ardından kategorilerinde Çeyrek Finale yükselen takımlar ve eşleşmeleri belli oldu .

4. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Liginde 5. Gün karşılaşmaları 15 Temmuz Çarşamba saat 18.00 de Lefkoşa Beach Volley Arena da oynanacak.

5. Gün karşılaşmalarında Büyük Bayanlar ve Büyük Erkeklerde Çeyrek Final ve Yarı Final Karşılaşmaları U13 Erkeklerde Yarı Final karşılaşmaları oynanacak.

6. Gün karşılaşmalarına 17 Temmuz akşamı U13 Kızlar ,U17 Kızlar ve U17 Erkekler de Çeyrek Final ve Yarı Final karşılaşmaları ile devam edilecek . Müsabakalar Beach Volley Arena’da saat 18.00 de başlayacak.

FEDERASYONDAN TEŞEKKÜR

KKTC Voleybol Federasyonu yaptığı açıklamayla 4. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Liginde İki gün boyunca oynanan 69 karşılaşmaya mükemmel bir ev sahipliği yapan ve voleybolumuza her türlü desteği veren başta Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve ekibine , Belediye çalışanlarına, oyun alanlarının düzenlemesindeki emek ve katkılarından dolayı Özkan Eser'e , müsabakalarda görevli hakemlerine ve katılım gösteren tüm sporcular ve ailelerine teşekkür edildi.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

U13 Kızlar

GMB1 - MVOSD 3

ANKA 2- MVOSD 1

GMB 2- LVA 2

CİHANGİR 1 -EKB 1

U17 Kızlar

ANKA 5- MVOSD 2

EKB 2- ANKA 4

ANKA 1 -GMB 2

ANKA 2 -ANKA 11

U17 Erkekler

GMB 1-GMB 2

GMB 3- MSA 2

CİHANGİR 1- GMB 4

EKB 2- DTSK 1

Büyük Bayanlar

Azra-Eylül / Gizem-Deniz

Seray-Sonay / İrem -Dila

İsmihan-Elanaz / Acibesu-Neriman

Nehir-Şerifenaz / Feyza - Nil

Büyük Erkekler

Andrii-Maxim / Milad -Andrii

Eren -Saraç / Ahmet -Vilademir

Eren - Yusuf / Erkan -Bahattin

Umut-Ruffaro Bay