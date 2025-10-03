Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi ve Toplumsal Duyarlılık Merkezi (TDM), Afik Group sponsorluğunda SOS Çocuk Köyü öğrencilerine yönelik özel bir etkinlik düzenledi. İskele’deki Cesar Blue Aqua Park’ta gerçekleştirilen etkinliklere toplam 95 kişi katıldı. Söz konusu etkinlikle çocuklara, yeni eğitim yılına moral ve motivasyon kaynağı olacak unutulmaz bir gün yaşatılması hedeflendi.

Etkinliğe Afik Group CEO’su Jack Afik ve ekibi, SOS Çocuk Köyü Program Müdürü Münür Yücekal, Çocuk Köyü Müdürü Bora Liman, Fon Geliştirme ve Halkla İlişkiler Müdürü Cemil Hafız, SOS sosyal hizmet uzmanları, SOS eğitmenleri, SOS anneleri ile DAÜ TDM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir ve Sosyal Sağlık Uzmanı Mahroo Sadeghi katıldı.

Etkinliğin açılışında, SOS Çocuk Köyü Program Müdürü Münür Yücekal, etkinlik sponsoru Jack Afik’e, babasına ve tüm Afik Group yetkililerine teşekkür plaketleri takdim etti. Jack Afik, Cesar Blue Aqua Park’ı kurarken en büyük hayallerinden birinin SOS çocuklarını ağırlamak olduğunu belirterek, bu hayalini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Gün boyunca çocuklar, yaş gruplarına göre ayrılarak renkli kaydıraklarda eğlenceli vakit geçirdi. Etkinlik kapsamında çeşitli oyunlar ve yarışmalar düzenlendi; dondurma ve öğle yemeği molalarıyla keyifli anlar pekiştirildi. Sabah başlayan ve öğleden sonra sona eren programın ardından, SOS Çocuk Köyü öğrencileri ve görevlileri organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. İlkay Yorgancı, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin çocukların sosyal gelişimine önemli katkı sağladığını belirtirken, etkinlik koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir, “Çocukların yüzlerindeki mutluluğu görmek tüm emeğimize değdi, çocuklara güzel anılar kazandırdıysak ne mutlu bize.” ifadelerini kullandı.