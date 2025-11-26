Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen “Öğretmenin Gücü: Eğitimde Sürdürülebilir Başarı için Çözüm Yolları” paneli, eğitimde kalıcı başarının nasıl mümkün olabileceğine dair çok yönlü bir tartışma zemini oluşturdu. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen panel, anlamlı bir anla başladı. “En büyük öğretmen Atatürk’tü” vurgusunun damga vurduğu etkinlikte, öğretmenler gününe özel hazırlanan ve ilk kez seslendirilen “Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretmen Marşı” büyük beğeni topladı. Söz ve müziği Doç. Dr. Seçil Besim Ayhan’a, düzenlemesi ve piyano eşliği Yrd. Doç. Dr. Hakkı Cengiz Eren’e ait olan marş; Doç. Dr. Emine Kıvanç Öztuğ yönetimindeki Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Korosu tarafından, Dr. Gözdem İlkay’ın piyano eşliğiyle seslendirildi. Yakın Doğu Üniversitesi’nin öğretmenlik mesleğine verdiği değeri güçlü bir şekilde ortaya koyan bu özel performans, panelin duygusal atmosferini de pekiştirdi. Ardından “Öğretmenim” adlı eser seslendirilirken, küçük solist Özra Öztuğ’un sahneye eşlik ettiği anlar izleyicilerden büyük alkış aldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan “Öğretmenin Gücü: Eğitimde Sürdürülebilir Başarı için Çözüm Yolları” paneli, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt ve Girne Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gökmen Dağlı, birçok fakültenin dekanı, akademisyenler ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Korosu’nun, Şef Doç. Dr. Emine Kıvanç Öztuğ yönetimindeki dinletisiyle başlayan etkinliğin Moderatörlüğünü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay Gazi üstlendi. Panelde, Milli Eğitim Bakanlığı Emekli Daire Müdürü Cengiz Uzun, Emekli Denetmeni Berna Yılmazoğlu Özdoğa, Özgürlük İlkokulu Emekli Müdürü Duran Öztuğ ve Emekli Devlet ve Özel Okul Öğretmeni Mehmet Temel konuşmacı olarak yer aldı. Panelin açılış konuşmasını ise Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. D. Umut Akçıl gerçekleştirdi.

Öğretmenin rolü irdelendi!

Eğitimde sürdürülebilir başarıyı destekleyen faktörlerin ele alındığı panelde; öğretmenin öğrenme ortamlarındaki dönüştürücü rolü, okul yönetiminde iş birliği kültürü, denetim süreçlerinin niteliği ve kurumsal hafızanın eğitim politikalarına etkisi farklı perspektiflerle değerlendirildi. Konuşmacılar, uzun yıllara dayanan mesleki deneyimlerinden örnekler paylaşarak nitelikli öğretmen yetiştirmenin önemine vurgu yaptı. Öğretmen motivasyonunun, okul ikliminin ve toplumsal destek mekanizmalarının sürdürülebilir başarıya katkılarını ortaya koyan panel, katılımcıların aktif biçimde yer aldığı soru-cevap bölümüyle tamamlandı.

Prof. Dr. Mustafa Kurt: “Teknolojik imkanlar öğretmenlerin rehberlik rollerini daha etkili kılıyor!”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, panelde yaptığı konuşmada; öğretmenlik mesleğinde liyakatin belirleyici bir unsur olduğuna dikkat çekerek, liyakatli öğretmenlerin varlığının hem eğitim sistemindeki aksaklıkların hem de öğretim sürecinde yaşanan sorunların çözümünde kilit rol oynadığını ifade etti. Teknolojinin sunduğu imkanların öğretmenlerin öğretim süreçlerini daha verimli ve kolay yönetmelerine olanak sağladığını da vurgulayan Prof. Dr. Kurt, bu gelişmelerin aynı zamanda öğretmenlerin rehberlik rollerini daha etkili kıldığının altını çizdi. Bugünün öğretmenleri ve öğretmen adaylarının, teknolojinin sunduğu bu fırsatları iyi değerlendirerek mesleklerini çok daha etkili bir şekilde icra edebileceklerini dile getiren Prof. Dr. Mustafa Kurt, eğitimde nitelikli dönüşümün temelinde nitelikli öğretmenlerin olduğunu söyledi.

Prof. D. Umut Akçıl: “Öğretmenlik, insanın insana bıraktığı en derin izdir”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Dünya Üniversiteler Sıralamasında ilk 500’e girdiğini anımsatarak konuşmasına başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. D. Umut Akçıl ise; “Bu başarıda emeği olan akademsiyenlerimiz ve öğrencilerimiz ile burada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi. İnsanlığın en eski ve en kutsal eylemlerinden biri olan öğretme çabasını selamlamak için toplandıklarını belirten Prof. Dr. Umut Akçıl, “Öğretmenlik yalnızca bir meslek değil bilginin ateşini merakın kıvılcımını ve insan olmanın erdemini kuşaktan kuşağa taşıyan bir layık medeniyet yürüyüşüdür” dedi. “Öğretmenlik, insanın insana bıraktığı en derin izdir” diyen Prof. Dr. Akçıl, toplumların kaderinin sınıflarda yazıldığını, geleceğin mimarlarının ise bugün aralarında bulunan öğretmenler olduğunu ifade etti.

Eğitimde vefa, denetim ve mesleki gelişimin önemi örneklerle ele alındı!

Panelde ilk sözü, Özgürlük İlkokulu Emekli Müdürü Duran Öztuğ aldı. Yıllar boyunca yetiştirdiği öğrencilerin bugün hayatına kattığı değerlerden söz eden Duran Öztuğ, insan hayatına dokunmanın ve bunun zamanla bir vefa örneğine dönüşmesinin öğretmenlik mesleğinin en özel yönlerinden biri olduğunu ifade etti. Ardından sözü alan Milli Eğitim Bakanlığı Emekli Denetmeni Berna Yılmazoğlu Özdoğa, öğretmen yetiştirme programlarının ve denetim süreçlerinin önemine dikkat çekerek, bakanlıktaki görevlerinden örneklerle bu sürecin nasıl yürütüldüğünü anlattı. Bakanlıkla ilgili değerlendirmelerin ardından sözü devralan Milli Eğitim Bakanlığı Emekli Daire Müdürü Cengiz Uzun, hizmet içi eğitimlerin mesleki gelişimdeki belirleyici rolünü vurguladı. Panelin son konuşmacısı olan Emekli Devlet ve Özel Okul Öğretmeni Mehmet Temel ise öğretmenlik uygulamasının gerekliliğine değinerek, bilimsel bakış açısı ve olayları yerinde inceleme deneyiminin öğretmen adayları için ne kadar önemli olduğunu dile getirdi.