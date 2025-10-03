LTB’den verilen bilgiye göre, LTB sınırlarında ikamet eden 60 yaş ve üzeri yurttaşlara yönelik hazırlanan programda katılımcılar, uzman fizyoterapistler eşliğinde hem fiziksel hem de zihinsel sağlıklarını destekleyecek egzersizler yapma fırsatı buluyor.

Egzersizler, Salı ve Perşembe günleri iki ayrı seansta 09.00-10.00 ve 10.00-11.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Çalışmalar, katılımcılara sportif, mental ve sosyal açıdan katkı sağlamayı hedefliyor.

Programa katılmak isteyen yurttaşlar için kayıtlar devam ediyor. Kayıt ve bilgi için yurttaşlar 0392 608 52 84 numaralı telefondan LTB’yi arayabilir.