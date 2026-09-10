Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği ve Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği arasında “Hayvan Fizyoterapisi Eğitimi İşbirliği Protokolü” imzalandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde imzalanan protokol, hayvan fizyoterapisi alanında bilimsel temellere dayalı ve uluslararası standartlarla uyumlu bir eğitim programının oluşturulmasını, alanın klinik sahada uygulanabilir hale getirilmesini ve gerekli mesleki ve yasal altyapının geliştirilmesini hedefliyor.

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği’nden verilen bilgiye göre, protokole, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adile Öniz Özgören, Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsfendiyar Darbaz, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Başkanı Dr. Fzt. Batuhan İ. Dericioğlu ve Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Vet. Hek. Burak Toksoy imza koydu.

KKTC’de hayvan fizyoterapisi alanında gerçekleştirilen ilk kapsamlı kurumsal iş birliği olan protokol, kapsamında hazırlanacak eğitim programı hem fizyoterapistlere hem de veteriner hekimlere açık olacak; teorik ve uygulamalı eğitimlerin içeriği, akademisyenler ve alanında uzman eğitmenlerden oluşacak ortak bir eğitim kadrosuyla şekillendirilecek.

Protokol kapsamında ayrıca, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği ve Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği, hayvan fizyoterapisinin klinik sahada güvenli, bilimsel ve sürdürülebilir biçimde uygulanabilmesi için gerekli yasal süreçlerin ve mevzuat çalışmalarının geliştirilmesinde de öncü rol üstlenecek.

Hayvan fizyoterapisi konusunda farkındalık yaratmak ve oluşturulacak eğitim programını tanıtmak amacıyla ortak bir sempozyum düzenlenmesi ve eğitim programını başarıyla tamamlayan katılımcılara dört kurumun ortak imzasını ile logosunu taşıyan belge verilmesi planlanıyor.