Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ile Evrensel Hasta Hakları (EHHD) Derneği, sağlık hizmetlerinde dijital dönüşüm ve e-Sağlık altyapısının oluşturulmasının ertelenemez bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

İki örgüt tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sağlık için Birlikte / Alliance for Health Rights in TCc” projesi kapsamında kurulan Hasta Hakları İzleme Komitesi’ne ulaşan başvuruların kapsamlı bir dijital dönüşüm ihtiyacını ortaya koyduğu kaydedildi.

Komite tarafından değerlendirilen başvurularda sağlık bilgilerine hastaların zamanında, kolay ve güvenilir biçimde ulaşmakta güçlük yaşadığının görüldüğü belirtilen açıklamada, “Sağlık hizmetlerinde dijital dönüşüm ve e-Sağlık altyapısının oluşturulması artık ertelenemez bir zorunluluktur. Bu dönüşüm; hasta haklarının korunması, sağlık hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması, sağlık çalışanlarının doğru bilgiye zamanında ulaşabilmesi ve mevcut sağlık kaynaklarının etkin kullanılabilmesi açısından hayati önem taşımaktadır.” denildi.

Elektronik Sağlık Kayıt Sistemi’ne geçilmesi talep edilen açıklamada, bu sayede hastanın tıbbi geçmişinin gerekli hukuki, teknik ve güvenlik güvenceleri altında erişilebilir hale geleceği vurgulandı.

“Dijital sağlık altyapısı yalnızca bireysel hasta hizmetleri açısından değil, sağlık sisteminin planlanması ve yönetilmesi açısından da stratejik bir gerekliliktir.” denilen açıklamada, sağlık sisteminde kapsamlı bir dijital dönüşüm stratejisinin bir an önce hazırlanması ve hayata geçirilmesi; hastaların kendi sağlık kayıtlarına güvenli dijital yöntemlerle erişebilmesini sağlayacak altyapının oluşturulması istendi.

Epikriz, laboratuvar, görüntüleme ve diğer sağlık kayıtlarının ortak standartlarda elektronik ortamda tutulması; kamu ve özel sağlık kuruluşlarının belirlenmiş standartlar doğrultusunda birlikte çalışabileceği entegre ve birlikte işler bir sağlık bilgi sisteminin geliştirilmesi; hekimlerin, hastanın bakımının gerektirdiği sağlık verilerine güvenli ve yetkilendirilmiş biçimde erişebilmesi de talep edilen açıklamada diğer gereklilikler şöyle sıralandı:

"Hasta mahremiyeti, kişisel sağlık verilerinin korunması, veri güvenliği ve erişim yetkilendirmelerinin sistemin temel unsurları olarak güvence altına alınması ve sağlık meslek örgütlerinin, hasta örgütlerinin ve ilgili tüm paydaşların sistemin tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanması süreçlerine aktif biçimde dahil edilmesi."