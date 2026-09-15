Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın bazı bölgelerde 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Kıb-Tek'ten yapılan açıklamaya göre, 10.00–14.00 saatleri arası yapılacak kesintiden şu bölgeler etkilenecek:

"Gürpınar, Yılmazköy, Serhatköy, Serhatköy Su pompa istasyonu, Şahinler ve Mevlevi, Gayretköy ve bölgedeki tesis ve su motorları, Zümrütköy ve bölgedeki tesis ile su motorları, Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arasında kalan tesisler, Alayköy ve Metehan sınır kapısı bölgesi, Boğazköy köy içi, Lefkoşa – Girne Anayolu Boğaz kavşağı bölgesi, Hediyem Su bölgesi, Pınarbaşı, Kömürcü, St. Hilarion bölgesi, GKK karargâhı bölgesi ve Ağırdağ ve Asok villaları bölgesi, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen su kuyuları bölgesi, Yukarı Dikmen Ağıllar bölgesi ve Dikmen Kırıkkale asker, Dikmen köy içi ve Dikmen kırsal kesim arsaları bölgesi, Taşkent, Dikmen Cemsa evleri, Güngör ve Güngör Taşocakları bölgesi, Oray Sitesi ile Boğaz Karakolu arasında kalan kısım ve Emaş Market bölgeleri."